Почти 4 млрд рублей потратят на транспортную сферу Омска

Почти 4 млрд рублей планируют направить в транспортную сферу Омска в 2023 году. Средства пойдут на организацию транспортного обслуживания, реконструкцию депо и создание контактной сети.

Общий пассажиропоток в Омске составляет порядка 200 млн человек. На организацию транспортного обслуживания планируется направить 2 млрд рублей. Еще 355 млн рублей предусмотрены на компенсацию межтарифной разницы. На льготный проезд школьникам, студентам и пенсионерам направят 38 млн рублей. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

По словам главы департамента финансов Омска Ольги Илютиковой, в бюджет заложены федеральные трансферты на реконструкцию троллейбусного депо. Кроме того, будет построено 10 км контактной сети. Также власти планируют закупку нового подвижного состава.

Ранее сообщалось, что в Челябинске планируют построить новую трамвайную ветку. Ее протяженность составит до 4,2 км.