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Около половины месячной нормы осадков выпадет в Татарстане в выходные

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Татарстана в выходные. За три дня в регионе выпадет около половины месячной нормы осадков.

Погодные условия изменятся под влиянием активного юго-западного циклона. Небольшой снег начнется в ночь на 17 декабря, пишет ИА «Татар-информ». В дневное время осадки усилятся и распространятся по всей территории республики. Местами вероятно образование гололеда. В ночные часы температура воздуха составит –5…–10 градусов, в дневные часы ожидается –1…–6 градусов.

18 декабря осадки усилятся, вероятно выпадение мокрого снега и ледяного дождя. В отдельных районах из-за метелей ухудшится видимость. Скорость ветра составит до 18 м/с, пишет InKazan.ru.

19 декабря циклон начнет отступать на восток. Ветер усилится до 20 м/с, ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Также вероятно образование гололедицы.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление и увеличение количества осадков в Челябинской области. Снегопад продлится весь день 17 декабря.

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