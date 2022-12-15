Осадки и потепление спрогнозировали в Челябинской области

Повышение температуры до –3 градусов прогнозируют синоптики в Челябинской области. Вместе с потеплением в регион придет снег.

Согласно прогнозам, температура воздуха днем 16 декабря составит –7…–12 градусов, на юге до –17 градусов. В ночные часы возможны заморозки до –29 градусов. Днем в субботу, 17 декабря, температура воздуха повысится до –3…–8 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В ночь на 17 декабря в Челябинской области начнется снегопад, который продлится в течение всего дня.

С 15 по 17 декабря лавинную опасность объявили в связи с усилением осадков в Камчатском крае. Вероятен самопроизвольный сход снежных масс в горных районах.