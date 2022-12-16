В Дании мужчина умер после укуса кошки

В Дании 33-летний Хенрик Кригбаум Плеттнер умер после укуса кошки. Как сообщает Daily Mail, причиной его смерти стала инфекция, попавшая в кровь.

По словам его вдовы, мужчина принес из приюта кошку вместе с котятами. В один из дней он попытался взять котенка на руки, но кошка, которой это, судя по всему, не понравилось, укусила его за палец. Однако Плеттнер не придал этому значения и не стал обращаться к врачу.

Сделать это пришлось, когда он заметил, что рука начала распухать. Только тогда он обратился за помощью к медикам и был госпитализирован. В больнице мужчина провел месяц и перенес 15 операций. Спустя четыре месяца было принято решение ампутировать палец. Однако и это не помогло Плеттнеру, ему становилось всё хуже.

Как рассказала мать датчанина, у него была ослабленная иммунная система, пневмония, подагра и диабет.

Впоследствии у мужчины в организме обнаружили некротический фасциит — редкую и очень опасную инфекцию, которая попала к нему в кровь через тот самый укус. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

«Мы знали, что он плохо себя чувствует. Однако не подозревали, что он серьезно болен. Обращайтесь к врачу после укуса, не думайте, что это просто реакция организма на укус кошки. Не рискуйте», — заявила вдова Плеттнера.

В июле сообщалось, что жительница Великобритании скончалась после того, как комар укусил ее в лоб. Комар занес в ее организм инфекцию, которая позднее распространилась на ее мозг.