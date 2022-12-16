Twitter заморозил аккаунты журналистов ведущих американских СМИ, которые писали об Илоне Маске. Предполагается, что блокировка связана с решением социальной сети о запрете передачи текущего местоположения человека. Журналисты при обсуждении новой политики Маска занимались публикацией персональных данных бизнесмена без его согласия, передает телеканал «Известия». Это могло привести к преследованию семьи миллиардера в минувший вторник в Лос-Анджелесе. О работе Twitter и новом директоре компании рассказывали в New York Times, Washington Post и на CNN.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.