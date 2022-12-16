Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в Карелии
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на дороге в Костомукше (Республика Карелия). Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу.
Авария произошла утром 16 декабря. По данным ИА «Карелinform», водитель легкового автомобиля врезался в автобус. Смертельные травмы получил мужчина 2000 года рождения.
У 23-летнего парня и женщины 1988 года рождения диагностировали травмы ребер. Пострадавшая 1961 года рождения травмировала позвоночник. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в этот день автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком «Урал». Десять пострадавших госпитализированы, еще шестеро направлены на амбулаторное лечение. В автобусе находились 18 человек.