Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретится с Лукашенко 19 декабря в Минске
Армия
Некоторые части ВСУ оказались укомплектованы всего на 30%
Армия
Командующий РВСН сообщил о начале дежурства полка с «Ярсами» в Тверской области
Общество
Число погибших в результате ДТП в Хабаровском крае возросло до восьми человек
Мир
Сообщается о воздушной тревоге по всей территории Украины
Мир
Американский истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний
Общество
В ЛНР ребенок подорвался на растяжке украинских националистов
Мир
Теракт произошел в турецком Диярбакыре
Мир
Дипломаты назвали новые санкции США свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона
Общество
Поезда Кольцевой линии метро в Москве в праздники будут ездить только в одну сторону
Интернет
Хакеры Killnet объявили о доступе к аккаунтам сотрудников ФБР
Мир
В Сети посоветовали Шольцу выбросить деньги в окно вместо санкций

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Томском выросло до 16 человек

0
Фото: vk.com/public_tomsk_police
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и грузовика «Урал» увеличилось до 16 человек. Об этом 16 декабря сообщают местные экстренные службы.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

«В Томской области автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком «Урал». Травмы получили 16 человек», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

Он уточнил, что десять пострадавших были госпитализированы, шесть человек направлены на амбулаторное лечение. По уточненным данным, в автобусе было 18 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что автобус «ПАЗ», перевозивший вахтовиков, въехал в стоящий на обочине лесовоз на 113-м км автодороги Медведево – Оленье.

Отмечалось, что автобус перевозил вахтовых работников нефтедобывающего предприятия.

В тот же день произошло ДТП с участием автобуса в Хабаровской области, при которой, по последним данным, погибло восемь человек. Происшествие произошло на 178-м км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Служебный автобус съехал в кювет и перевернулся.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022