Емельяненко опрокинул Дацика во время открытой тренировки

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко напрыгнул на Вячеслава Дацика и повалил его во время открытой тренировки перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В опубликованном в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ролике, Емельяненко запрыгнул на Дацика и повалил его на ринг.

В комментарии к видео Вячеслав назвал Емельяненко «забавным типом» и сказал, что они могли бы подружиться.

Напомним, бойцы конфликтовали долгое время пока не встретились на ринге в сентябре. Дацик нокаутировал Емельяненко за 12 секунд после начала боя.

В среду, 14 декабря, звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку и перед турниром суперсерии.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.