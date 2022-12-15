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Звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Звезды «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в среду, 14 декабря, провели открытую тренировку и перед завершающим турниром суперсерии.

Занятие больше напоминает бряцание оружием. Одни из самых популярных и известных российских бойцов собрались в одном зале, и некоторые из них готовы сразиться уже прямо сейчас.

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Святослав Коваленко активно готовится к предстоящему поединку с Александром Емельяненко. Если для второго это очередной бой, то для первого это бой всей жизни.

«Во всех моих боях драма была. Я не планировал никогда драму, но эта драма получалась. И вот интересно, какая же будет драма в этом бою. Главное, чтобы она не со мной случилась», — рассказал Коваленко.

Вячеславу Василевскому придется сражаться только на кулаках в поединке с Никитой Солониным.

«Это вызов для меня. Тут неважно, какой соперник, а вот именно новые правила. Тут я как будто дебютирую вновь, как было много лет назад, когда заходил в ринг или в клетку», — рассказал Василевский.

В этот же день Емельяненко рассказал о своей подготовке к бою с Коваленко. По его словам, он спаррингуется каждый день и готов сделать всё, чтобы победить.

12 декабря российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что Коваленко будет тяжело в бою с Емельяненко. Шлеменко назвал Емельяненко своим фаворитом. Он указал, что у него перед Коваленко есть большое преимущество, так как соперник не является профессиональным спортсменом.

Завершающий турнир в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в прямом эфире телеканала. Главным событием станет поединок российского бойца ММА Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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