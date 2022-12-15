Бензема может приехать в Катар на финал ЧМ-2022

Нападающий Карим Бензема может приехать в Катар на финал чемпионата мира по футболу. В решающем матче встретятся Франция и Аргентина. Форвард «Реала» пропустил турнир в Катаре из-за травмы. Теперь футболист восстановился и может поддержать национальную сборную, передает телеканал «Известия». Если Франция победит, Бензема получит медаль вместе с остальными игроками. Игра между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря.

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