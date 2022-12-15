Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3%

Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%. Об этом 15 декабря заявил зампред правления финансово-кредитной организации Анатолий Попов.

Он отметил, что банк поддерживает требование Банка России, так как не всегда покупатели понимают условия и механизм действия подобных субсидированных программ.

«Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене», — объяснил Попов «РИА Новости».

Одобренные до 26 декабря включительно заявки будут выдаваться на прежних условиях, если застройщик направил в банк гарантийное письмо по ней до 25 декабря.

В начале октября Центробанк заявил о том, что предельно низкие ставки приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, в результате увеличивая их общую кредитную нагрузку. Как объяснил регулятор, резкий рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием пузыря и несет высокие риски для заемщиков и банков.

После этого сооснователь группы «Родина» Владимир Щекин сообщил «Известиям», что некоторые банки больше не принимают заявки от застройщиков по субсидируемым программам, где ставка ниже 1% или где нет вообще первоначального взноса.

В ноябре бизнес попросил ЦБ не запрещать ипотеку от застройщиков под 0,01–2% годовых, иначе спрос на первичном рынке жилья упадет, что может привести к финансовым проблемам у девелоперов и появлению новых обманутых дольщиков.