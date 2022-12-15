В Японии тестируют систему обучения в метавселенной

Японские дети смогут отправлять в школу свои аватары. Власти Токио тестируют систему виртуального обучения. Метавселенная поможет школьникам социализироваться и учиться даже на расстоянии, передает телеканал «Известия». Эксперимент запустили в одном из центральных районов Токио, в нем участвуют 30 детей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.