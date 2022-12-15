Российские фармацевты разработали препараты для лечения болезней ЦНС

Фармацевты из «НоваМедики» разработали и зарегистрировали препараты для лечения болезней центральной нервной системы. Об этом сообщает пресс-служба «Роснано» («НоваМедика» является ее портфельной компанией).

Отмечается, что один из препаратов помогает при болевом синдроме различного происхождения. Его могут принимать взрослые и дети старше 14 лет. Как заявили в «Роснано», это первый в России препарат, созданный на основе диклофенака калия в форме мягких желатиновых капсул, обеспечивающих его быстродействие и комфортный прием. Препарат зарегистрирован после проведения сравнительных клинических исследований биоэквивалентности в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Второе лекарственное средство предназначено для борьбы с бессоницей. Это комбинированный препарат с модифицированным высвобождением, сочетающий молекулы мелатонина, улучшающего качество сна и его продолжительность, и дифенгидрамина, который помогает пациенту быстрее уснуть. Препарат зарегистрирован в результате полного цикла разработки и исследований. Аналогов ему в мире нет, утвержают в «Роснано».

Препараты будут производить в России на мощностях Технологического центра «НоваМедика Иннотех». Планируется, что в продаже они появятся в 2023 году и будут отпускаться без рецепта.

По словам управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Ольги Шпичко, компания «НоваМедика» создает «инновационные лекарственные средства, снижая зависимость российских пациентов от фармацевтической продукции западного производства» и тем самым способствуя «повышению национальной безопасности в области лекарственного обеспечения россиян».

В пресс-службе «Роснано» добавили, что препараты имеют экспортный потенциал, поскольку регистрационные удостоверения на них получены по процедуре ЕАЭС.