ТЦ массово подают в суд на H&M

Торговые центры массово подают в суд на H&M за неуплату арендных взносов. Об этом Известиям рассказали в Российском совете торговых центров. В сумме бренд задолжал не менее 1 млрд рублей, передает телеканал «Известия». Против шведской компании зарегистрировали уже 16 исков. По одному из дел суд арестовал 215 млн рублей на счету H&M. По заверениям экспертов, ситуация необычная, ведь компании, как правило, погашают все свои долги.

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