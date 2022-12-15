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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении авто под Иркутском

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В Иркутском районе в результате столкновения двух легковых машин погиб человек, еще двое пострадали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

Авария произошла утром 15 декабря на 10-м км Александровского тракта. По предварительной информации, 70-летний водитель Honda Stream потерял управление и выехал на встречку, где врезался в Toyota Harrier.

В результате столкновения водитель Honda получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадали его 70-летняя пассажирка и 52-летний водитель второй машины. Их госпитализировали.

По факту смертельного ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

14 декабря на заснеженной трассе в Саратовской области столкнулись Honda Accord и Nissan Teana. В результате погибла женщина, еще трое человек пострадали.

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