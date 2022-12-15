Один человек погиб и двое пострадали при столкновении авто под Иркутском
В Иркутском районе в результате столкновения двух легковых машин погиб человек, еще двое пострадали. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Авария произошла утром 15 декабря на 10-м км Александровского тракта. По предварительной информации, 70-летний водитель Honda Stream потерял управление и выехал на встречку, где врезался в Toyota Harrier.
В результате столкновения водитель Honda получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадали его 70-летняя пассажирка и 52-летний водитель второй машины. Их госпитализировали.
По факту смертельного ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
14 декабря на заснеженной трассе в Саратовской области столкнулись Honda Accord и Nissan Teana. В результате погибла женщина, еще трое человек пострадали.