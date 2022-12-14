Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на заснеженной саратовской трассе

В Татищевском районе Саратовской области в результате столкновения легковых автомобилей на заснеженной трассе погибла женщина, еще трое человек пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 14 декабря в 12:40 на 251-м км трассы Тамбов – Саратов. Недалеко от села Кувыка столкнулись Honda Accord под управлением 29-летней женщины и Nissan Teana, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Водитель Honda скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу, пишет ИА «Взгляд-инфо». Пострадали водитель второй машины и двое его пассажиров-мужчин в возрасте 34 лет и 21 года.

По данным минздрава, состояние 34-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Водитель и второй пассажир Nissan находятся в среднем состоянии тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в этот же день легковой автомобиль врезался в стоявший на трассе грузовик в Тюменской области. Один человек погиб, еще один был госпитализирован.