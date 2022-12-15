В Москве подстрелили и ограбили доставлявшего iPhone 14 курьера

Неизвестный ограбил и выстрелил в курьера, доставлявшего три смартфона iPhone 14 в Москве.

По информации «Известий», мужчина доставлял заказ на улицу Борисовские Пруды. В квартире, куда он направлялся, не было дверного звонка. Курьер позвонил заказчику по телефону, и в этот момент на него напали.

Мужчина пришел в себя спустя некоторое время и обнаружил пропажу телефонов. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и огнестрельным ранением. Выясняются обстоятельства произошедшего.

4 декабря в Барнауле курьер одной из служб доставки присвоил себе 10 кг шашлыка, которые должен был отвезти заказчику. Мужчина скрылся с заказом, но позднее возместил заказчику понесенный ущерб.