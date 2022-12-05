Курьер службы доставки в Барнауле не довез до заказчика 10 кг шашлыка
В Барнауле курьер одной из служб доставки присвоил себе 10 кг шашлыка, которые должен был отвезти заказчику. Инцидент произошел 4 декабря в Центральном районе города.
Altapress.ru со ссылкой на министерство юстиции Алтайского края пишет, что местный житель заказал 7 кг шашлыка из свинины и 3 кг шашлыка из баранины. Сумма его заказа составила 7 тыс. рублей.
Но мясо до заказчика так и не доехало. Курьер с ним скрылся.
Впрочем, вскоре доставщик, дабы избежать уголовной ответственности, возместил покупателю имущественный вред. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы двое мужчин, вооруженных ножом, украли у курьера пакет с продуктами. Сумма заказа превышала 2 тыс. рублей. Позже злоумышленников поймали.