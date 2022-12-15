Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Госсовет. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет большой госсовет на следующей неделе», — сказал он журналистам.

При этом конкретную дату Песков не назвал.

5 декабря Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного Совета РФ. Указом он включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов.

Российский лидер подписал закон об обязанностях, полномочиях и деятельности Госсовета в декабре 2020 года.

Основные функции Госсовета ― рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение внутренней и внешней политики, а также определение направления социально-экономической сферы России.

Помимо этого, ведомство должно заниматься анализом и разработкой идей по улучшению государственного и муниципального управления.