Регулярные авиарейсы на родину Деда Мороза запустят в конце декабря
На родину Деда Мороза запустят регулярное авиасообщение. Первый рейс в Великий Устюг состоится 25 декабря. В авиагавани удлинили взлетно-посадочную полосу, благоустроили территорию летного поля и здание аэропорта, передает телеканал «Известия». На вотчину Деда Мороза самолеты будут летать пять раз в неделю.
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