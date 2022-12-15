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В Киргизии министру запретили выступать с докладом на русском языке
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В Киргизии министру запретили выступать с докладом на русском языке

Спикер киргизского парламента запретил главе минприроды республики выступать на русском языке
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Фото: commons.wikimedia.org
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Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать с докладом на русском языке, который имеет в республике статус официального. Инцидент произошел в четверг, 15 декабря, на заседании законодательного собрания, трансляцию которого вел «AКИ-TV».

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В ходе заседания депутаты и чиновники обсуждали методы борьбы со смогом в Бишкеке. Перед началом выступления Кутманова попросила разрешения зачитать данные из своего доклада на русском языке. Однако Шакиев перебил ее, спросив, кто дал ей разрешение говорить на русском языке и почему она не выступает на киргизском?

Министр объяснила, что право представить доклад на русском ей предоставили депутаты, в том числе сам Нурланбек Шакиев. Однако спикер заявил, что впервые об этом слышит, и напомнил, что, согласно правилам, докладывать нужно на государственном языке.

«На киргизском, хорошо»,— согласилась министр и продолжила выступление.

Ранее Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека на киргизские. Такое заявление он сделал во время выступления на первом народном курултае (собрании старейшин) в конце ноября. В качестве примера он предложил изменить названия всех четырех районов киргизской столицы — Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Первомайского.

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