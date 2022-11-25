В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека на киргизские. Такое заявление он сделал во время выступления на первом Народном курултае (собрании старейшин).

Шакиев подчеркнул, что властям следует уделить внимание вопросу государственного языка.

«Пришло время перейти от слов к делу. Каждый киргызстанец должен знать киргызский язык», — сказал он, отметив необходимость переименования на государственный язык географических названий в стране. Его слова приводятся на сайте парламента страны.

В качестве примера он предложил изменить названия четырех районов столицы. Бишкек территориально делится на четыре района: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Первомайский.

Смена советских названий в последние годы проходит в некоторых бывших республиках СССР.

Так, на Украине начата так называемая декоммунизация, которая вылилась в кампанию отказа от всего русского. Регулярно переименовывают города, улицы и другие географические названия, связанные с советским прошлым и Россией.

16 ноября городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко. На сайте горсовета отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовали более 100 топонимов.

А в сентябре стало известно, что власти Литвы приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в стране профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр. Отмечалось, что труппа театра сохранится в нынешнем составе.