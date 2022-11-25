Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин встретился с матерями участников СВО
Мир
Зеленский поддержал идею Польши о потолке цен в $30 на нефть из РФ
Мир
Токаев прилетит в Россию 28 ноября впервые после переизбрания на пост президента
Мир
Во Львовской области 70% потребителей остаются без электричества
Происшествия
В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»
Мир
В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека
Общество
«Росатом» создаст резервный источник энергоснабжения ЗАЭС
Мир
Берлин обсуждает с союзниками по НАТО размещение ЗРК Patriot на Украине
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Интернет
Путин призвал не доверять информации из интернета
Мир
Глава МИД Венгрии назвал США бенефициаром рецессии в Европе
Армия
Путин назвал героями всех участников СВО

В Киргизии призвали сменить советские названия районов Бишкека

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека на киргизские. Такое заявление он сделал во время выступления на первом Народном курултае (собрании старейшин).

Постой, паровоз: нужно ли переименовывать Киевский вокзал
Депутат Василий Власов предложил вернуть зданию историческое название

Шакиев подчеркнул, что властям следует уделить внимание вопросу государственного языка.

«Пришло время перейти от слов к делу. Каждый киргызстанец должен знать киргызский язык», — сказал он, отметив необходимость переименования на государственный язык географических названий в стране. Его слова приводятся на сайте парламента страны.

В качестве примера он предложил изменить названия четырех районов столицы. Бишкек территориально делится на четыре района: Ленинский, Октябрьский, Свердловский и Первомайский.

Смена советских названий в последние годы проходит в некоторых бывших республиках СССР.

Так, на Украине начата так называемая декоммунизация, которая вылилась в кампанию отказа от всего русского. Регулярно переименовывают города, улицы и другие географические названия, связанные с советским прошлым и Россией.

16 ноября городской совет Днепропетровска принял решение переименовать проспект Пушкина в проспект Леси Украинки. Также принято решение о переименовании улиц Новгородской, Арбатской, Петрозаводской, Магнитогорской, Космонавта Комарова, а также сквера имени Евгения Клочко. На сайте горсовета отмечается, что в целом в рамках дерусификации в городе переименовали более 100 топонимов.

А в сентябре стало известно, что власти Литвы приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в стране профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр. Отмечалось, что труппа театра сохранится в нынешнем составе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022