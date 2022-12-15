Кибератаки заставили бизнес пересмотреть стратегии интернет-безопасности

Неготовность многих компаний и организаций к простейшим кибератакам четко проявилась в течение года. По оценкам «РТК-Солар», в половине инцидентов злоумышленники с невысокой квалификацией достигали цели менее чем за два дня. Это заставило многих представителей бизнеса пересмотреть стратегии интернет-безопасности (ИБ), узнали «Известия».

Актуальность средств защиты от киберугроз меняется в зависимости от отрасли: для телекоммуникационной сферы на первое место выходит защита от атак на сетевую инфраструктуру, для нефтегазовой — утечки конфиденциальных данных. Уходящий год значительно поменял инфраструктуру российской отрасли интернет-безопасности.

«В этом году компании чуть более активно проводят тестирование на проникновение (pentest), киберучения, работают над повышением осведомленности сотрудников в области кибербезопасности, подключают antiDDoS-сервисы, если они не были подключены ранее, заменяют иностранные ИБ-продукты, которые перестали обновляться, и встраивают новые решения в свои процессы», — рассказал технический директор компании iTPROTECT Максим Головлев.

Также вырос спрос на внешние сервисы и услуги: например, сервисы SOC, услуги сопровождения и техподдержки различных ИБ-решений специализированными компаниями, если в самой организации не хватает каких-то компетенций и ресурсов, добавил он.

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