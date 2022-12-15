Семьям погибших при пожаре на промплощадке в Ангарске окажут помощь

Семьям погибших при пожаре на промплощадке в Ангарске предоставят всю необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в четверг, 15 декабря.

«В результате пожара пострадали четыре работника предприятия, один из которых доставлен в медицинское учреждение. Два человека погибли», — рассказали в АНХК.

Сообщается, что на заводе создана комиссия по выяснению причин происшествия.

В компании добавили, что АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом.

О возгорании на промплощадке в Ангарске ранее в этот день сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным ГУ МЧС региона, возможной причиной случившегося могла стать загазованность систем технологической установки.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).