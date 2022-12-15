На промплощадке в Ангарске произошел пожар

Крупный пожар на технологической установке промплощадки в Ангарске охватил 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в четверг, 15 декабря, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Задействованы более 100 человек и 25 единиц техники. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

На сайте СК РФ по Иркутской области сообщили о гибели двух человек в результате происшествия. Кроме того, четыре человека пострадали, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, уточняется в публикации.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным ГУ МЧС региона, возможной причиной случившегося могла стать загазованность систем технологической установки.

Ранее, 14 декабря, в Чурапчинском улусе в Якутии произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме. Пострадали десять человек, в том числе один ребенок.