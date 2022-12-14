Десять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Якутии
В Чурапчинском улусе в Якутии 14 декабря произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме.
Как сообщил «Известиям» источник, пострадали десять человек, в том числе один ребенок. Их госпитализировали в медицинское учреждение, врачи оказывают помощь.
Пожарные и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах и причинах произошедшего.
Накануне в Саратове было обнаружено тело 68-летнего мужчины после пожара в расселенном доме. Он продолжал жить в квартире, не став переезжать. Причиной пожара могла стать неисправность печи.