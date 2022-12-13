Мужчина погиб при пожаре в расселенном доме в Саратове
Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Саратове. Тело потерпевшего нашли в расселенном доме.
Информация о возгорании поступила рано утром 13 декабря с улицы Валовой. Площадь пожара составила 84 кв. м. В ликвидации горения задействовали четыре единицы техники, пишет ИА «Взгляд-инфо».
В спальной комнате сгоревшей квартиры было обнаружено тело 68-летнего пенсионера. Мужчина проживал один и не переехал в новую квартиру.
Причиной пожара могла стать неисправность печи.
12 декабря сообщалось о пожаре в квартире в Хвалынске. Спасатели эвакуировали трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, детей госпитализировали в тяжелом состоянии, позже девочка скончалась. В момент возгорания они находились дома одни.