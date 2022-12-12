Один ребенок погиб и одни пострадал при пожаре под Саратовом

В Хвалынске Саратовской области произошел пожар в квартире двухэтажного дома, в результате которого один ребенок погиб, еще один пострадал.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:26. Сообщалось, что горит квартира на Волжской улице. Выяснилось, что пожар возник на кухне. Площадь возгорания составила 2 кв. м.

Спасатели эвакуировали трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Выяснилось, что дома они были одни.

Позже пришли данные, что девочка погибла, а мальчик находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что 12 декабря утром произошел пожар в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе Московской области. По данным «Известий», сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке возле ТЦ, а затем огонь распространился на первый этаж здания. В результате пожара пострадал охранник магазина. Его госпитализировали.