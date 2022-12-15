В Петербурге задержали мошенника за продажу «полетов» на воздушном шаре

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен, продававший полеты на несуществующем воздушном шаре. Об этом в среду, 14 декабря, сообщило издание 78.ru в Telegram-канале.

Мужчина публиковал объявления и просил потенциальных клиентов переводить предоплату, после получения которой переставал выходить на связь. По предварительной информации, пострадавшими от махинаций мошенника могут быть жители Ленинградской и Московской области, а также Краснодарского края.

Сообщается, что во время обысков дома у подозреваемого изъяли пять банковских карт, семь мобильных телефонов и 12 сим-карт, а также другое оборудование.

Ранее, в августе, сообщалось, что астролога в Петербурге обвинили в краже «проклятых» украшений на сумму 370 тыс. рублей. Женщина-астролог заявила знакомой, что видит на ней «проклятие», и предложила свою помощь в снятии чар.

Для обряда исцеления ей понадобились все золотые украшения, которые она положила в банку и засыпала солью, а после попросила поставить на месяц в укромное место. Через месяц клиентка не нашла украшений и обратилась в полицию.