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Астролога в Петербурге обвинили в краже «проклятых» украшений

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В Санкт-Петербурге астролог-таролог избавил местную жительницу от порчи и «проклятых» драгоценностей на сумму 370 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на прокуратуру города.

Инцидент произошел 18 июня. Женщина-астролог была в гостях у знакомой. Вдруг она заявила, что видит на приятельнице «проклятие». При этом женщина заявила, что сможет помочь и снимет чары. Для обряда исцеления ей понадобились все золотые украшения. Она положила их в банку и засыпала солью, а после попросила поставить на месяц в укромное место.

Через месяц клиентка не нашла украшения. Она подала заявление в полицию. Обвинительное заключение готово, дело будет рассматривать Красносельский районный суд.

Ранее, 4 августа, сотрудники полиции установили причастность «ясновидящей» из Санкт-Петербурга к мошенничеству в отношении пожилой жительницы Ухты. 81-летняя потерпевшая обратилась к «экстрасенсу» по объявлению в газете. Женщина хотела вылечить сына от алкогольной зависимости, сняв с него порчу. За услуги пенсионерка перечислила мошенникам 45 тыс. рублей и собиралась отдать им еще 217 тыс. рублей.

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