ТЦ массово подали в суд на H&M за неуплату аренды

Несмотря на вырученные средства от распродажи, которую устроил H&M перед закрытием своих магазинов в РФ, ритейлер отказался оплатить счета, выставленные за аренду моллами. Об этом «Известиям» сообщил член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

По его словам, в сумме шведская компания задолжала арендодателям не менее 1 млрд рублей. В такой ситуации ТЦ вынуждены подавать к компании иски, отметил представитель РСТЦ.

По данным базы «Спарк», в 2022 году заведено 15 дел, по одному из них суд уже арестовал 215 млн рублей на счету H&M. Но не факт, что моллы смогут получить деньги даже при решении в пользу истцов, допустил Дмитрий Москаленко.

«Если говорить о перспективах выиграть сами судебные иски, то есть практически стопроцентная гарантия успеха. Но решение суда само по себе — не залог получения возмещения пострадавшей стороной», — сказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Основной риск — это банкротство российского юридического лица шведского ритейлера, считает директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

По словам Шамиля Султанова, в этой ситуации важную роль будет играть скорость работы российской судебной системы. Он пояснил, что прошедшая распродажа остатков товаров позволяет предположить о наличии на счетах H&M каких-либо финансовых активов, поэтому можно успеть забрать, к примеру, арестованные деньги.

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Не обещал вернуть: ТЦ массово подают в суд на H&M за неуплату аренды