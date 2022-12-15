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Таунхаусы-новостройки в Подмосковье подорожали вдвое

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Таунхаусы на рынке загородного первичного жилья Подмосковья за год подорожали почти в два раза, коттеджи — на 28%. Об этом «Известиям» 15 декабря сообщили аналитики «Инком-Недвижимости».

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По данным аналитиков, сейчас коттедж в среднем стоит 30,7 млн рублей, участок без подряда — 4,8 млн рублей, таунхаус/дуплекс — 33,8 млн рублей. За год лоты всех форматов существенно подорожали: на 28%, на 19% и на 99% соответственно.

На первичном рынке загородной недвижимости Московского региона среднестатистический объект стоит 7,9 млн рублей, за год медианная цена «загородки» увеличилась на 25%, сообщили аналитики.

Специалисты отмечают: существенное подорожание является следствием того, что доступные по цене лоты продаются быстрее, а в экспозиции остаются наиболее дорогостоящие. Предложение крайне медленно пополняется новыми объектами, и средняя цена идет вверх.

В целом, оценивая ситуацию в секторе загородной недвижимости Подмосковья, эксперты указывают: покупательская активность в этом году не увеличилась.

«Невысокий спрос объясняется отсутствием достаточного объема предложения. Проектов застройки пока очень мало. И важное событие, которое мы ждали в этом году, так и не произошло», — сказал руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Он пояснил, что речь о массовом выходе на «загородку» крупных застройщиков. В 2021 году они объявили о том, что начнут загородные проекты в малоэтажном сегменте. И в 2022-м в отрасли рассчитывали на серьезное пополнение объема предложения и на рост рынка, рассказал Таганов.

«Кроме того, на спрос давят внешние события. Если раньше пандемия была фактором, стимулирующим покупки на загородном рынке, то сейчас она перестала быть актуальной. Ее место заняли политические и экономические факторы, которые в принципе не способствуют приобретению загородного жилья», — добавил он.

Вместе с тем специалисты отметили, что меры, предпринимаемые государством, способны стимулировать спрос и предложение на загородном рынке.

Как показал совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, в стране сформирован серьезный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), напомнила начальник отдела по вопросам загородной недвижимости компании Татьяна Максимова.

«Около 108 тыс. семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ипотечным ставкам при обязательном условии строительства этих домов профессиональными застройщиками. Всё больше банков готово выдавать кредиты на ИЖС. В целом, доля ипотеки в секторе может вырасти в перспективе ближайших пяти лет с текущих 2–4% до почти 20%», — спрогнозировал она.

В октябре в федеральной компании «Этажи» отметили, что с апреля 2022 года доля сделок по покупке загородной недвижимости с привлечением заемных средств выросла с 21 до 47%. Основная причина — упростившиеся механизмы оформления таких кредитов и льготные ипотечные программы с низкими процентными ставками.

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