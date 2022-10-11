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Почти половина покупателей загородной недвижимости стали использовать ипотеку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С апреля 2022 года доля сделок по покупке загородной недвижимости с привлечением заемных средств выросла с 21 до 47%. Об этом «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи».

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«С апреля мы отмечаем повышенный интерес россиян к ипотечным программам для покупки загородной недвижимости, основная причина — это упростившиеся механизмы оформления таких кредитов и льготные ипотечные программы с низкими процентными ставками», — рассказывает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, большой популярностью среди россиян пользуется сельская ипотека под 2,7%, а после того как появилась возможность приобретения домов для проживания в дачных сообществах, располагающихся на территориях сельских поселений, на которые распространяется программа, выбор объектов вырос, что стало и катализатором спроса.

«Распространение льготной и семейной ипотеки на загородные дома также стало стимулом к росту спроса на кредитование в сегменте загородных домов, где стоимость квадратного метра, как правило, в 1,21,5 раза ниже, чем в городских квартирах, а ставки по льготным кредитам аналогичны городскому жилью», — сказала эксперт.

Рынок ипотечного кредитования загородной недвижимости, по словам Решетниковой, в этом году пережил качественную трансформацию, и рост доли покупок в этом сегменте с привлечением заемных средств продолжает расти.

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