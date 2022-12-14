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Мир
Диджей шоу Эллен Дедженерес скончался в возрасте 40 лет

Диджей шоу Эллен Дедженерес скончался в возрасте 40 лет

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Фото: Global Look Press/imago-images
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Диджей, работавший в американском телешоу Эллен Дедженерес, Стивен «tWitch» Босс скончался в возрасте 40 лет. Об этом 14 декабря сообщила сама телеведущая в Twitter.

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«У меня разбито сердце. tWitch был чистой любовью и светом. Он был моей семьей, и я любила его всем сердцем. Я буду по нему скучать», — написала Дедженерес на своей странице в соцсети.

К посту она также приложила свою совместную фотографию с чернокожим музыкантом.

По данным портала TMZ, Босс покончил жизнь самоубийством в отеле Лос-Анджелеса.

Босс начал принимать участие в шоу Дедженерес в качестве диджея в 2014 году и работал в программе до ее закрытия в 2022 году. Он часто помогал ведущей проводить игры со знаменитыми гостями шоу. В 2020 году его назначили исполнительным продюсером программы.

В мае 2021 года Дедженерес в интервью журналу The Hollywood Reporter объявила о закрытии своего шоу после 19 лет в эфире. Она сообщила, что «творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи», и шоу, каким бы прекрасным оно ни было, перестало быть для нее таким «вызовом». Дедженерес призналась, что задумывалась о закрытии программы еще в 2019 году, после окончания 16-го сезона, однако продюсеры уговорили ее продлить работу над проектом еще на три года.

При этом Дедженерес не стала связывать закрытие шоу с обвинениями своих коллег в тяжелой атмосфере за кулисами передачи и в сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.

В июле 2020 года бывшие сотрудники шоу рассказали, что за кулисами телепередачи царят расизм, страх и запугивание, хотя сама программа и строится вокруг идеи доброты. Кроме того, они пожаловались на сексуальные домогательства со стороны продюсеров телепроекта. Сама Дедженерес в свою защиту заявила, что с ростом проекта она не могла контролировать всё самостоятельно и делегировала некоторые свои обязанности другим.

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