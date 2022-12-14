С улиц Твери за ночь вывезли 1680 куб. м снега
В ночь на среду, 14 декабря, с улиц Твери вывезли 1680 куб. м снега. Об этом пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на отдел информации городской администрации.
Как отмечается в сообщении, снегоуборочная техника работает в городе круглосуточно. Кроме того, дороги и тротуары обрабатывают специальными противогололедными смесями.
«Обработано 1190 км улично-дорожной сети, было использовано 910 т песоко-соляной смеси. На тротуары ушло 50 т», — заявили в администрации.
Там рассказали, что днем коммунальщики расчищают дороги, а ночью — вывозят снег.
Ранее в московской Госавтоинспекции призвали пешеходов и водителей к осторожности на дорогах из-за похолодания и сильного снегопада. В ГИБДД также отметили, что водителям следует увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы избежать опасных маневров при поворотах.