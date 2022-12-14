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В Петербурге скончался известный вирусолог Александр Смородинцев

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Фото: НИИЭМ имени Пастера
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Разработчик вакцин против кори, краснухи и паротита, исследователь интерферона человека, вирусов парагриппа и гепатита B Александр Смородинцев скончался в Санкт-Петербурге, не дожив двух недель до 93-летия. Об этом «Известиям» 14 декабря сообщили в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где Смородинцев много лет руководил лабораторией детских вирусных инфекций.

В пресс-службе НИИЭМ имени Пастера назвали уход Смородинцева тяжелой утратой.

«Печально. Александр Анатольевич был всемирно известным ученым, просвещенным и в то же время требовательным руководителем, прекрасным популяризатором науки. Его книги по вирусологии написаны простым и доступным языком, а это один из показателей высокого интеллекта, — поделилась с «Известиями» заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ Пастера Ирина Лаврентьева.

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Она уверена, что Смородинцева запомнят как элегантного подтянутого мужчину и хорошего рассказчика. В подростковом возрасте он пережил блокаду и на встречах ветеранов в НИИ Пастера, отметила Лаврентьева, интересно и «просто, без пафоса» об этом рассказывал. Ему довелось сбрасывать с крыши Института акушерства и гинекологии имени Отта зажигательные бомбы, подбираясь к ним с длинными щипцами, лечиться в госпитале для голодающих, куда он попал вместе с мамой в 1942 году.

В 1950-е годы, сразу после окончания 1-го Ленинградского медицинского института, Александр Смородинцев погрузился в большую науку. Он помогал отцу — Анатолию Александровичу Смородинцеву, которого считают родителем отечественной вирусологии, работать над вакцинами против полиомиелита. Затем также вместе с отцом участвовал в организации нового научно-исследовательского института — НИИ гриппа, которому недавно присвоено имя Смородинцева-старшего.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, куда он пришел в 1959 году, Александр Смородинцев разработал методику получения новых культур тканей из почек эмбрионов человека для выделения мало известных тогда парагриппозных вирусов. В 1962 году на базе Института экспериментальной медицины вместе с коллегами выделил вирус гепатита B и разработал методику его культивирования, а также вел исследования недавно открытого интерферона человека.

В 1976 году Смородинцев вернулся в НИИ Пастера и во главе лаборатории детских вирусных инфекций руководил работами по созданию, совершенствованию и внедрению в практику вакцин против кори, паротита и краснухи. Ему удалось обосновать целесообразность коревой ревакцинации, которая с 1986 года была введена в СССР как обязательная для всех детей перед поступлением в школу. Это снизило заболеваемость корью в 10 раз, а после работ по восстановлению и испытаниям нового коревого вакцинного штамма, заменившего в 1993 году старую ослабевшую вакцину, корь в России была почти полностью ликвидирована.

Под руководством Александра Смородинцева был восстановлен краснушный штамм «Орлов». На его основе был создан и испытан новый штамм для краснушной вакцины — АВ-1. Александру Смородинцеву удалось спасти от уничтожения вакцину Л-3 против эпидемического паротита и подготовить ее возвращение в практику здравоохранения. Он участвовал в разработке диагностических препаратов для выявления краснухи, кори и паротита.

Научную династию Смородинцевых продолжает дочь Александра Анатольевича Елизавета Александровна, сотрудница НИИ гриппа.

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