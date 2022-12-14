Грузовик рухнул с автомобильного моста в Волгограде

Грузовик упал с автомобильного моста в Дзержинском районе Волгограда. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля допустил съезд с проезжей части и, повредив несколько десятков метров дорожного ограждения, упал с высоты», — рассказали в ведомстве.

На место аварии выехало руководство городской Госавтоинспекции.

Ранее в этот день источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил о том, что на Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль вылетел в кювет и наехал на троих рабочих. Двое получили переломы конечностей, третий — рваную рану головы.