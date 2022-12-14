Автомобиль вылетел в кювет и наехал на троих рабочих на Калужском шоссе в ТиНАО

Трое рабочих получили травмы в результате наезда автомобиля Ford, который вылетел в кювет на Калужском шоссе в ТиНАО в Москве. Об этом источник «Известий» в правоохранительных органах сообщил в среду, 14 декабря.

Авария произошла в деревне Чириково, пишет REGNUM.

«Автомобиль Ford вылетел в кювет с дороги, где в этот момент находились несколько рабочих. Трое из них, мужчины в возрасте от 30 до 47 лет, были травмированы. Двое получили переломы конечностей, третий — рваную рану головы», — рассказал представитель правоохранительных органов агентству городских новостей «Москва».

Причиной аварии могла стать непогода: водитель не справился с управлением на заснеженной дороге, сообщается на сайте kp.ru.

По данным телеканала «360», автомобиль не перевернулся. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

Накануне легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи на западе Москвы. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на проезжую часть. Один человек пострадал, пишет «Москва 24».

За ночь среды в столице выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, передает RT.