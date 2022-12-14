Единый пропуск на подъемники появился в Шерегеше

На горнолыжном курорте Шерегеш появился единый ски-пасс. Теперь гости смогут кататься на всех трассах с одной картой. Стоимость нового дневного ски-пасса — 2645 рублей, передает телеканал «Известия». На курорте Шерегеш работают 19 подъемников и канатных дорог, в общей сложности они обслуживают 56 км трасс. Раньше туристам приходилось покупать билеты, чтобы перейти на другие трассы.

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