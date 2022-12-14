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Песков допустил перенос послания Путина на 2023 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил 14 декабря на брифинге, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может быть перенесено на следующий год.

«Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году — безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос

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Он также опроверг сообщения ряда СМИ о том, что послание президента может состояться в этом году в письменном виде. Песков подчеркнул, что послания главы государства в таком виде парламенту не бывает.

Представитель Кремля также рекомендовал ряду СМИ «прекратить гадания на кофейной гуще» относительно сроков проведения послания.

1 декабря Песков отметил, что дату послания Путина пока не определили.

До этого, 11 ноября, он сообщил, что работа над посланием Федеральному собранию уже ведется.

Последнее послание Путина Федеральному собранию было 21 апреля 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

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