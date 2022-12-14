Власти Удмуртии назвали причину закрытия роддомов в республике

В правительстве Удмуртии объяснили причины закрытия некоторых роддомов в республике. По словам вице-премьера Эльвиры Пинчук, зафиксирован простой коек. Всего в родильных домах есть 524 места, из них сейчас свободно 192. Это больше, чем весь коечный фонд Перинатального центра, отметила вице-премьер.

Пинчук видит три основные причины. Во-первых содержание невостребованных мест все равно закладывается в республиканский бюджет. Эти деньги можно было бы направить на закупку нового оборудования. Во-вторых, персонал, если не оттачивает ежедневно свои навыки, теряет квалификацию. В-третьих, здания родильных домов перестают отвечать современным требованиям, масштабные ремонты малоэффективны, приводит слова вице-премьера ИА «Сусанин».

Она отметила, что уменьшение рождаемости также стало причиной закрытия роддома № 2 в Ижевске. Пинчук опровергла данные, что здание планируют продать. После ремонта здесь откроют отделение реабилитации Республиканской детской клинической больницы.

Udm-info.ru напоминает, что роддом в Ленинском районе Ижевска решили закрыть из-за нарушения санитарных норм. В министерстве здравоохранения объясняли, что в здании невозможно оборудовать современное реанимационное отделение и разместить диагностическое оборудование. Площади палат признали не соответствующими нормативам и неприспособленными к комфортному совместному пребыванию мам с новорожденными после родов.

Ранее, 8 декабря, сообщалось о поступлении 16 новых автомобилей для станций скорой помощи Удмуртии. А за последние два года в республику поступило свыше 60 машин скорой помощи.