Удмуртия получила 16 автомобилей скорой помощи

Станции скорой помощи в Удмуртии получили 16 новых автомобилей. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

Четыре машины направили в больницы Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов. Еще 12 автомобилей поступили в парк централизованной службы скорой медицинской помощи. На ее обслуживании находятся больше 1,2 млн местных жителей.

Транспортные средства оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другой медицинской техникой, уточняет Udm-info.ru.

За последние два года в Удмуртию поступило свыше 60 машин скорой помощи. На текущий момент в автопарке скорой помощи республике состоят 238 автомобилей, 70% из них выпущены меньше пяти лет назад. Медицинскую помощь гражданам оказывают 126 выездных бригад, в 2021 году специалисты выезжали на вызовы почти 500 тыс. раз.