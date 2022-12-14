Аномальные морозы прогнозируют в Амурской области

Синоптики прогнозируют усиление морозов на территории Амурской области. Погодные условия изменятся из-за вторжения арктической воздушной массы.

По данным областного ЦГМС, похолодание ожидается с 17 по 22 декабря. Температура будет ниже климатической нормы на 3–5 градусов. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

15 декабря температура воздуха ночью составит –25…–30 градусов, на северо-западе региона возможен мороз до –40 градусов. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Ранее режим повышенной готовности в связи с морозами ввели в Якутии. Температура воздуха опускается до –60 градусов.