МЧС Якутии перешло в режим повышенной готовности из-за морозов

МЧС Якутии работает в режиме повышенной готовности из-за морозов до -60 градусов. Об этом говорится в сообщении ведомства в среду, 14 декабря.

Уточняется, что в режиме повышенной готовности функционируют все органы управления и силы постоянной готовности ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), а также его подчиненные подразделения, пишет RT.

Всего к оперативному реагированию в готовности находится более 9,5 тыс. человек и свыше 2,2 тыс. единиц техники.

По информации ведомства, на территории республики на данный момент на учете состоит 50 ледовых переправ.

Специалисты МЧС России призывают соблюдать элементарные правила безопасности, быть осторожными в быту, беречь свою жизнь и жизнь близких. Водителей попросили не выезжать на дальние расстояния на неподготовленном автомобиле.

13 декабря стало известно, что в 14 районах Якутии похолодало до -45 градусов. Самая низкая температура по данным на 06:00 13 декабря была зарегистрирована на Полюсе холода, в селе Оймякон. Там столбики термометров опустились до –59 градусов.

В Оймяконе объявлены актированные дни, но продолжают работать детские сады. Школьники столицы Якутии отправились на занятия — там уроки отменяют при температуре воздуха 45–47 градусов ниже нуля, отмечает REGNUM.