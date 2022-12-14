Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили о взрывах
Мир
Евросоюз пригрозил наказать Иран за сотрудничество с Россией
Происшествия
Авария на теплосети в Иркутской области оставила без тепла 83 многоквартирных дома
Общество
Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ближайшие сутки
Экономика
В России на поддержку АПК выделят дополнительно 5 млрд рублей
Мир
Отставной генерал США заявил о возможных проблемах Киева с ЗРК Patriot
Происшествия
Три пассажира автобуса пострадали в результате ДТП на Сахалине
Авто
ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за снегопада
Мир
Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter
Экономика
Торгпред РФ сообщил о продолжении поставок российского СПГ в Финляндию
Общество
МЧС Якутии перешло в режим повышенной готовности из-за морозов
Мир
В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу болельщиков

В России открыли новые участки трассы М-12

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владимирской и Свердловской областях открыли новые участки платной дороги М-12, которая проходит от Москвы до Тюмени. Корреспондент «Известий» побывал на церемонии открытия и узнал, когда дорога дойдет до Казани и сколько будет стоить проезд по новому участку.

Дорожное открытие: как новые участки автотрасс упростят жизнь россиян
И какие еще планы по развитию транспортной сети есть у властей

Участок трассы во Владимирской области протяженностью 58 км имеет по две полосы для движения в каждую сторону, разделительный барьер и освещение. Максимальная скорость, с которой разрешено ехать по нему, — 110 км/ч.

«Стоимость проезда по отрезку во Владимирской области составит 228 рублей. Как и на всей трассе М-12, проезд по нему будет осуществляться по системе Free Flow», — сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса протяженностью более 400 км планируется запустить в начале сентября следующего года. Вся дорога от Москвы до столицы Татарстана будет сдана в эксплуатацию ориентировочно в конце следующего года, отметил он.

Появление этой трассы позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5–7 часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе голосования для трассы Москва — Тюмень было выбрано название «Восток», а для транснационального коридора Санкт-Петербург — Владивосток — «Россия». Глава государства утвердил эти названия.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Восток» — дело быстрое: открыты новые участки трассы М-12

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022