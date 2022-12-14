В России открыли новые участки трассы М-12

Во Владимирской и Свердловской областях открыли новые участки платной дороги М-12, которая проходит от Москвы до Тюмени. Корреспондент «Известий» побывал на церемонии открытия и узнал, когда дорога дойдет до Казани и сколько будет стоить проезд по новому участку.

Участок трассы во Владимирской области протяженностью 58 км имеет по две полосы для движения в каждую сторону, разделительный барьер и освещение. Максимальная скорость, с которой разрешено ехать по нему, — 110 км/ч.

«Стоимость проезда по отрезку во Владимирской области составит 228 рублей. Как и на всей трассе М-12, проезд по нему будет осуществляться по системе Free Flow», — сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса протяженностью более 400 км планируется запустить в начале сентября следующего года. Вся дорога от Москвы до столицы Татарстана будет сдана в эксплуатацию ориентировочно в конце следующего года, отметил он.

Появление этой трассы позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5–7 часов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе голосования для трассы Москва — Тюмень было выбрано название «Восток», а для транснационального коридора Санкт-Петербург — Владивосток — «Россия». Глава государства утвердил эти названия.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Восток» — дело быстрое: открыты новые участки трассы М-12