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За год российские блогеры потеряли до 80% дохода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Годовое падение доходов блогеров к декабрю составило до 80%, рассказали «Известиям» в коммуникационных агентствах. По словам представителей компаний, основной удар пришелся на тех авторов контента, которые не обладают достаточной известностью и миллионной аудиторией.

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«Также это касается сфер, в которых доминировали зарубежные рекламодатели — например, в индустрии моды, информационных технологиях, играх. Здесь потери бюджета могут доходить до 80%», — согласилась основатель агентства LVL UP Ирина Кобеляцкая.

На падение доходов повлияло отключение монетизации, блокировка соцсетей, сложность денежных переводов между странами, уход иностранных рекламодателей, сокращение маркетинговых бюджетов, объяснил директор по digital&social media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

Подтверждают статистику и сами блогеры. По словам одного из авторов контента с аудиторией около 130 тыс. подписчиков, доходы от YouTube за количество просмотров в месяц на его канале упали с 50 тыс. рублей до 12 тыс. Зафиксировал падение выплат от платформы и автор YouTube-канала MobileReviewcom (380 тыс. подписчиков), аналитик Mobile Research Group, Эльдар Муртазин.

«Если раньше за 2 млн просмотров в месяц мы получали около 100 тыс. рублей, то теперь за такое же количество просмотров — 15 тыс. Это связано с тем, что отключена монетизация для российской аудитории, и фактически блогеры получают доход только с просмотров из-за границы», — рассказал он.

Доходы от платформы просели и у крупных-блогеров миллионников. Как рассказал «Известиям» основатель YouTube-канала Wylsacom (10,2 млн подписчиков) Валентин Петухов, он получает от видеохостинга в среднем в 10 раз меньше, чем раньше. Особенно неудачными были апрель и март, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кануть в ленту: за год российские блогеры потеряли до 80% дохода

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