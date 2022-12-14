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В Госдуме оценили перспективы выхода Украины из СНГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Власти Украины до сих пор не подали официальное заявление о выходе из Содружества независимых государств (СНГ), потому что Киеву такой шаг невыгоден. Об этом 14 декабря заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине, не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает, а для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — объяснил он.

По словам парламентария, подобной политики придерживалась Грузия, которая официально вышла из содружества 18 августа 2009 года после конфликта в Южной Осетии за год до этого. Так, власти Тбилиси публично «хлопнули дверью», но при этом «тихим шепотом» попросили оставить Грузию в целом ряде многосторонних соглашений, выгодных стране.

Киев же, несмотря на то, что официально не покинул СНГ, успел убедить всех, что не имеет к содружеству никакого отношения, указал Затулин. А если появится заявление об официальном выходе Украины, тот факт, что это происходит лишь сейчас, станет «большим катарсисом», спрогнозировал политик.

«Она попала в ситуацию, когда неприлично начинать эту процедуру, потому что уже всех убедили, что давно покинули СНГ. Так что она предпочитает не замечать того, что не выполняет никаких процедур. При этом ничего существенно революционного с выходом не произойдет, просто возникнут новые сложности у самой Украины, когда дело будет касаться практических вещей», — заключил депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подрыв в отношениях: почему Украина до сих пор не вышла из СНГ

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