Юрист прокомментировал поручение президента о популяризации героев народного фольклора

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, руководитель Практики по семейным и гражданским делам МКА «ГРАД» Сергей Макаров отметил в беседе с «Известиями», что определение традиционных ценностей дается в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента России № 809 от 9 ноября 2022 года.

«К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России», — пояснил «Известиям» юрист.

Он добавил, что с учетом реалий современности лучше всего работают визуальные образцы, показываемые в кинофильмах, сериалах, а с учетом особой важности правильного воспитания детей — в мультфильмах.

В качестве примера Марков привел цикл мультфильмов про трех богатырей, поскольку в них в доступной форме показаны ценности, которые отстаивают Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.

«Будучи верными и любящими мужьями своих верных и любящих их жен они вновь и вновь отстаивают интересы своей Родины, проявляя патриотизм и очевидно руководствуясь приоритетом духовного над материальным», — пояснил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 14 декабря, в 10:00

Богатырь и закон: какие герои могут соответствовать традиционным ценностям