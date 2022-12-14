Виктор Бут заявил о нежелании судиться с властями США

Планов требовать компенсации от американских властей за несправедливое тюремное заключение и добиваться очищения своего имени у Виктора Бута нет. Об этом он рассказал 14 декабря в интервью «Известиям» после возвращения на родину в результате обмена на американскую баскетболистку.

«Американцы никогда не признают ошибки своего правительства на официальном уровне. Связываться с этим? Я не хочу тратить годы на судебные процессы. Понимаете, это непродуктивно. У нас большая страна, у нас есть, чем заниматься. И тратить свое время на то, чтобы, в общем-то, закапывать что-то там, и платить адвокатам — нет», — сказал он.

Сейчас Бут, говоря о своем отношении к США, не может «обидевшись и надувшись» давать оценку, потому что в каждой стране есть и хорошие, и плохие стороны, убежден он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Для меня поездка на Камчатку интереснее, чем на вонючий, извините, Запад