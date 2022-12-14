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Военный эксперт рассказал о значении красно-лиманского направления

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Фото: Министерство обороны РФ
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Красно-лиманское направление во многом стало ключевым для обеих противоборствующих сторон, объяснил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» в среду, 14 декабря.

Метили на юг: отбиты новые атаки ВФУ в Запорожской области и ДНР
Противник продолжает искать уязвимые места в нашей обороне, считают эксперты

«Мы здесь можем выйти к Северску, а дальше — к Славянску. Украинские силы в свою очередь стараются зайти в тыл наших позиций в Северодонецке и Лисичанске. После их взятия им будет открыта прямая дорога к Луганску. По этой причине в этом районе уже не первый месяц идут ожесточенные бои. Противник не прекращает здесь штурмовые действия, пытаясь найти брешь в нашей обороне», — пояснил он.

Эксперт отметил, что ВФУ на красно-лиманском направлении ведут атаки ротно-тактическими группами, в которые входят 100-120 человек, танк и несколько БТР или БМП.

«Атаки стараются проводить внезапно, но, как правило, натыкаются на нашу оборону, попадают под артогонь и несут большие потери. Статистика говорит, что после таких атак украинские формирования теряют по 40-50 человек. Этой тактику ВФУ придерживаются и на соседнем купянском направлении», — добавил Леонков.

В Минобороны РФ 13 декабря сообщили, что вооруженные формирования Украины продолжили атаки на основных стратегических направлениях. На красно-лиманском огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были пресечены контратаки трех украинских штурмовых групп из районов Терн и Ямполовки Донецкой народной республики.

Потери противника составили более пятидесяти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тыльной стороной: ВФУ пытаются отрезать наши войска в Лисичанске и Северодонецке

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